نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يُحرم أبناء المواطنة من تجديد الإقامة بعد وفاة والدتهم؟.. “الجوازات” تجيب
08/08/2019   11:55 ص

هل يُحرم أبناء المواطنة من تجديد الإقامة بعد وفاة والدتهم؟.. “الجوازات” تجيب

+ = -
1028

أكد الحساب الرسمي لخدمات الجوازات الإلكترونية، أن أبناء المواطنة المتوفاة ملزمون بنقل خدماتهم على رقم سجل جديد؛ من أجل استمرار تجديد الإقامة.

وجاء توضيح خدمة الجوازات الإلكترونية، في رده على استفسار عبر حسابه بموقع “تويتر”، بشأن صحة فقدان أبناء المواطنات الإقامة في المملكة، بعد وفاتها حال عدم وجود كفيل لهم.

وقالت خدمة الجوازات، إن التعليمات تلزم نقل خدمة أبناء المواطنة على رقم سجل جديد، بعد وفاة الأم لاستمرار تجديد الإقامة.وفق “أخبار 24”.

فيما ردّت على استفسار آخر حول مسمى مهنة الأبناء بعد النقل على سجل جديد، قائلةً: “مسمى المهنة يحدد من قبل وزارة العمل حسب المؤهل العلمي، الذي يحمله أبناء المواطنات، وإذا كانوا قصراً، فيتم النقل على أحد الأقارب بمهنة مرافق أو على والدهم بمهنة تابع”.

هل يُحرم أبناء المواطنة من تجديد الإقامة بعد وفاة والدتهم؟.. “الجوازات” تجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885057270.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.