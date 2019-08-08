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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة
08/08/2019   1:59 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس (الخميس) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران، والباحة، ومكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة

أخبار محلية
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