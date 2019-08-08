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اخبار رياضية > “عموري” يعلن انتقاله رسمياً للجزيرة الإماراتي.. ويوجّه عدة رسائل
08/08/2019   1:56 ص

“عموري” يعلن انتقاله رسمياً للجزيرة الإماراتي.. ويوجّه عدة رسائل

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أعلن اللاعب الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن “عموري”، انتقاله بشكل رسمي إلى نادي الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

ووجّه عموري، عبر صفحته بـ”تويتر”، عدة رسائل بمناسبة توقيعه العقود بشكل رسمي مع نادي الجزيرة، قدم خلالها الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه له خلال وجوده في صفوف الفريق.

وقدم عموري الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه له خلال فترة انضمامه للفريق، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس نادي الجزيرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقاله لنادي الجزيرة، متمنياً أن يكون عند حسن الظن خلال الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.

“عموري” يعلن انتقاله رسمياً للجزيرة الإماراتي.. ويوجّه عدة رسائل

اخبار رياضية
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