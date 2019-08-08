بيان من المملكة حول تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير

أعربت المملكة عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، داعية الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة ( 370 ) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.
وأضاف أن المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، ةتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.وفق “أخبار 24”.