الدفاع المدني يعلن عن 18 وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس والماجستير من الجنسين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن توفّر 18 وظيفة إدارية للخريجين والخريجات الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجستير، ويتم التقديم عبر “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية، حيث تكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.
وتمتد مواعيد التقديم إلكترونياً طوال 24 ساعة لمدة 3 أيام، وفقاً لإعلان التوظيف، بدءاً من الساعة 9 صباح الإثنين 17 من ذي الحجة 1440 هـ، وحتى الساعة 11 مساءً من يوم الخميس 20 من ذي الحجة 1440هـ.
واشترطت المديرية، توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، إلى جانب اجتياز اختبار القدرة المعرفية للجامعين للرجال على المراتب السادسة والسابعــــة، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية لاسيما بعد دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات، ستأتي عبر المقابلات الشخصية، مشيرةً إلى أن اختلاف البيانات، أو الفشل في اجتياز المقابلة الشخصية، سيكون كافياً لاستبعاد المرشح، منوهةً بموعد الترشيح النهائي المقرر أن يكون بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).