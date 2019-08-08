مركز الملك سلمان للإغاثة يطالب بالتحقيق حول شبه الفساد المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في اليمن

دعا مركز الملك سلمان للإغاثة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، منظمات الأمم المتحدة إلى وجود آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية خصوصاً في اليمن لمنع أي تجاوز أو استغلال من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.
جاء ذلك بعد اطلاع المركز على تقارير خطيرة نشرتها وكالات أنباء عالمية، حول وجود شبه فساد في بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، مشيراً إلى وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقّعة مع المنظمات الإنسانية تمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة في أي مصالح فردية.
وشدّد المركز على حقه في المطالبة بإجراء تحقيقات، وذلك وفقاً للعقود المبرمة التي تؤكّد على ضرورة الإفصاح عن أي شبه فساد وإطلاع المركز فوراً على أي ممارسات محتملة أو فعلية في شبه الفساد.وفق “أخبار 24”.
كما أكّد على حقه بمراجعة الاتفاقيات في حال ثبوت ارتكاب أي تصرفات أو ممارسات فاسدة، مطالباً الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية أن تبدأ فوراً بالتحقيق الشفاف والإفصاح عن أي شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة خلافاً لما خصصت له المنح الإنسانية المقدمة من المملكة.