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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: منتج “Air Doctor” غير مرخص.. والادعاءات المتداولة عنه غير مثبتة
08/08/2019   1:47 ص

“الغذاء والدواء”: منتج “Air Doctor” غير مرخص.. والادعاءات المتداولة عنه غير مثبتة

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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بياناً اليوم (الأربعاء) أوضحت فيه حقيقة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج “Air Doctor”.

وقالت الهيئة إن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة) يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء غير مثبتة علمياً.

وأضافت أن المنتج لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

“الغذاء والدواء”: منتج “Air Doctor” غير مرخص.. والادعاءات المتداولة عنه غير مثبتة

أخبار محلية
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