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أخبار محلية > “العمل”: فيديو تعنيف الطفل الذي يرتدي قميص أحد الأندية قديم وباشرته وحدة الحماية في حينه
08/08/2019   1:45 ص

“العمل”: فيديو تعنيف الطفل الذي يرتدي قميص أحد الأندية قديم وباشرته وحدة الحماية في حينه

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علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مقطع الفيديو المتداول لطفل يتعرض للضرب والتعنيف من أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن المقطع قديم وصُوّر قبل 3 سنوات، وتمت مباشرته في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف واتخذت الإجراءات النظامية.

يذكر أن المقطع محل التوضيح صُور في 2016، حيث أظهر شخصاً يعنّف طفلاً يرتدي قميص أحد الأندية، وهو ما أثار جدلاً واسعا وقتها، وعليه باشرت الوزارة التحقيقات، وتوصلت إلى منزل عائلة الطفل في الطائف وأتضح ان شقيقه هو من عنّفه وأن والده لم يكن يعلم بوقوع الحادثة، وأحيلت القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة.وفق “أخبار 24”.

“العمل”: فيديو تعنيف الطفل الذي يرتدي قميص أحد الأندية قديم وباشرته وحدة الحماية في حينه

أخبار محلية
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