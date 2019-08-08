أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بجدة.
وأوضح اليحيى بأن عدد حجاج الخارج لحج 1440هـ بلغ مليوناً و838 ألفاً و339 حاجاً وحاجة، منهم مليون و725 ألفاً و455 حاجاً قادمون عبر المنافذ الجوية، و95 ألفاً و634 حاجاً عبر المنافذ البرية، و17 ألفاً و250 حاجاً عبر المنافذ البحرية.
وأضاف بأن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في كل من مراكز الشميسي، والتنعيم، والبهيتة، والكر، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج.
كما أكّد أن هناك عقوبات متعددة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يوماً.
أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة شهرين، وفي الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر.
إضافةً إلى المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية الخاصة به بحكم قضائي، حيث يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة نهائياً، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف.
وفق “أخبار 24”.