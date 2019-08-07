قادة معسكرات الخدمة العامة يلتقون مدير عام فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة

التقى مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة المهندس عبدالاله بن مشيط ، اليوم في مكتبه بالمُشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، ومسؤول شؤون المجموعات بمعسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن عمر جحلان، وعدداً من القيادات الكشفية والكشافة.
وقدم في بداية اللقاء المشرف العام على المعسكرات للمهندس بن مشيط والحضور فكرة عن جهود جمعية الكشافة في الحج مع مختلف الجهات ، وتناول التطور الذي تسير به الجمعية في تنمية العضوية وفي استخدام التقنية ، كما تحدث عن بدايات معسكرات الخدمة وماوصلت اليه الآن ، وشرح لمراحل اعداد وتجهيز الخرائط الإرشادية التي تقوم بها الجمعية وتصدرها ورقياً والكترونياً .
وعبر المهندس عبدالآله بن مشيط عن شكره وتقديره لجهود جمعية الكشافة من خلال معسكرات الخدمة. العامة مع الوزارة ، وتسخيرها لعدد كبير من اعضائها لمساندة مراقبي الوزارة المنتشرين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، ورحب في الوقت نفسه بمزيد من التعاون والتطوير في اعمال الجهتين مع بعضهما لخدمة الحجاج والمعتمرين.