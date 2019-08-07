وثقت صور ومقاطع فيديو اليوم (الأربعاء) ما خلفته الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على محافظة أبو عريش بمنطقة جازان .

وأظهرت الصور انقلاب شاحنة وتضرر بعض الطرق وعدد من المركبات نتيجة السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة على المحافظة أمس .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت أمس تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.

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وفق “أخبار 24”.