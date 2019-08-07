وثقت صور ومقاطع فيديو اليوم (الأربعاء) ما خلفته الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على محافظة أبو عريش بمنطقة جازان .
وأظهرت الصور انقلاب شاحنة وتضرر بعض الطرق وعدد من المركبات نتيجة السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة على المحافظة أمس .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت أمس تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.
تحذير مستمر جنوب ابوعريش @NP77NP @oo_pp_oo @Abduallh88 @now_Jazan @fahadkamly @al_habob3 @jazan_weather @sami2009s pic.twitter.com/zK4xc1gaHW
— ﮼باسم،زيلعي ﮼المهاجر، (@almhajr24) August 7, 2019
وفق “أخبار 24”.