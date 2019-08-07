لتسهيل عملية الاستثمار.. “الغذاء والدواء” تلغي التراخيص المبدئية لمزاولة أنشطتها

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إلغاء جميع الموافقات “التراخيص” المبدئية لجميع أنشطتها اعتباراً من الثاني من محرم 1441هـ، وذلك تسهيلا لعملية الاستثمار.
واستثنت الهيئة المصانع التي تقع داخل نطاق القطاع البلدي، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاؤها لاحقاً.
وأوضحت الهيئة أن على المستثمرين التوجه مباشرةً للجهات الحكومية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حسب متطلبات الخدمة، ومن ثم التقدم للهيئة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.
وبينت أنه يمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة، والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.وفق “أخبار 24”.