أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن أولى الرحلات الدولية من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، ستنطلق بعد غد الجمعة إلى 3 محطات جديدة.
وقالت الهيئة إن الرحلات ستنطلق إلى مطارات أبو ظبي، والبحرين ومسقط الدولي، وذلك عبر الخطوط الجوية السعودية ذهاباً وإياباً.
وأوضحت أن الرحلات الدولية من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ستنطلق بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتي أبو ظبي والبحرين ابتداءً من يوم 9 أغسطس الجاري بواقع رحلة يومياً، فيما ستنطلق محطة مسقط يوم 10 أغسطس، بواقع 4 رحلات في الأسبوع.
وفق “أخبار 24”.