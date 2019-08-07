“عموري” إلى أين بعدما أصبح لاعباً حراً

بات مصير الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن، غامضاً بعدما انتهى عقده رسمياً مع الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، ليصبح حراً من دون نادٍ.
ورغم أن الهلال السعودي دخل في مفاوضات مع “عموري” لتجديد عقده مع الفريق، خاصة أنه غاب أغلب فترات الموسم الماضي، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي، لكن المفاوضات انهارت عندما لم يحصل “الزعيم” على رد من وكيل أعمال اللاعب، ليغلق النادي السعودي الباب أمام استمرار “عموري” في صفوفه.
في المقابل تم طرح عودة عمر عبدالرحمن إلى ناديه السابق، العين الإماراتي، ولكن بعد الاتفاق على الجوانب المادية، أسهم في عدم اكتمال المفاوضات أيضاً.وفق “أخبار 24”.
وارتبط اسم “عموري” بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية، كان منها النصر وشباب الأهلي والجزيرة في دوري الخليج العربي، كما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى طرح اسمه للانضمام إلى الزمالك أو الأهلي، ولكن ظل اللاعب دون نادٍ حتى الآن.