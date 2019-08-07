علمت مصادر أن إدارة نادي النصر بدأت البحث عن حارس أجنبي بديل للأسترالي براد جونز الذي ظهر بصورة متواضعة في المواجهة الأولى أمام الوحدة الإماراتي في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للأندية، بالإضافة لوجود تقارير فنية مع نهاية الموسم الماضي بانخفاض مستوى الحارس وإمكانية إحضار بديل آسيوي له كلاعب وأن يكون الحارس محلياً أو من أي جنسية أخرى، وكان تأخر استعداد الفريق ساهم بصورة كبيرة بعدم تغيير الحارس الأسترالي ولكن في الوضع الحالي ربما يتم التوقيع مع حارس جديد قبيل نهاية شهر أغسطس وهي ختام للفترة الصيفية لتسجيل اللاعبين المحترفين.وفق “الرياض”.
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