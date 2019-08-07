أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت عن تبرع لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بـ3 ملايين دولار لصالح المعهد القومي للأورام.
وقال الخشت خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي”، إن المعهد تلقى الكثير من التبرعات بعد العملية الإرهـابية التي وقعت بالقرب منه، مشيراً إلى أن هناك شخصيات مصرية وعربية بارزة تبرعت للمعهد بمبالغ كبيرة.
وكانت قد انفـجرت سيارة بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل وسط القاهرة، ما أسفر عن مـقتل 19 وإصـابة 32 شخصاً غالبيتهم من زوار المعهد، إلى جانب حدوث تلفيات كبيرة بالمعهد.
وفق “أخبار 24”.