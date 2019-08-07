كشف مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بشركة “سار” موسى الزهراني، أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة بنجاح وبحسب الخطة المعتمدة.
وقال الزهراني أن “سار” نفذت أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار ووضع عشرات السيناريوهات للتعامل مع أي حالات طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1440هـ.
وأضاف موسى الزهراني أن قطار المشاعر المقدسة جاهز لنقل ضيوف الرحمن بعد إنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من جاهزية جميع القطارات.
وفق “أخبار 24”.