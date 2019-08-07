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أخبار محلية > بعد 28 عاماً.. “تحلية المياه” تشرع في تعويض مواطنين تضرروا من عبور خط ناقل للمياه المحلاة أراضيهم
07/08/2019   1:28 م

بعد 28 عاماً.. “تحلية المياه” تشرع في تعويض مواطنين تضرروا من عبور خط ناقل للمياه المحلاة أراضيهم

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بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في إجراءات تنفيذ حكم قضائي صادر بتعويض ملاك أراض بأحد المخططات السكنية بالقطيف، في خطوة تنهي نزاعاً دام لنحو 28 عاماً حول ملكية تلك الأراضي.

ودعت “تحلية المياه” ملاك الأراضي لمراجعتها لاستكمال إجراءات نزع ملكية الأراضي وصرف التعويضات المستحقة وفقاً للأنظمة، مشيرة إلى أهمية إحضار صورة من الملكية مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية، وفي حالة مراجعة غير المالك إحضار صورة من الوكالة الشرعية.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت بتنفيذ أحد خطوط نقل وتوزيع المياه المحلاة بالمنطقة ما أدى لاختراق العشرات من الأراضي السكنية والخدمية والشوارع بالمخطط الذي وزعته أمانة المنطقة الشرقية كمنح للمواطنين.وفق “أخبار 24”.

وقال عدد من أصحاب الأراضي إنهم تضرروا من وجود الخط الناقل بأراضيهم إذ لم يتمكنوا من بناء منازلهم، وظلوا طوال السنوات الماضية يطالبون بحل قضيتهم التي وصلت إلى أروقة المحاكم، إلى أن أصدرت المحكمة مؤخراً قرارها الذي خير المؤسسة بين تعويض المواطنين عن أراضيهم المتضررة، أو إزالة الخط الناقل من الموقع.

بعد 28 عاماً.. “تحلية المياه” تشرع في تعويض مواطنين تضرروا من عبور خط ناقل للمياه المحلاة أراضيهم

أخبار محلية
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