نصائح وإرشادات لمرضى السكري أثناء أداء فريضة الحج

يقدم المختصون الصحيون عدداً من النصائح والإرشادات لمرضى السكري الذين يعتزمون أداء الفريضة، كي يتسنى لهم أداء فريصة الحج على أكمل وجه ودون التعرض لمشاكل صحية.
ومن أهم النصائح والإرشادات التي ينصح المختصون الصحيون مرضى السكري بضرورة اتباعها:
– الانتظام في الحمية والتمارين الرياضية وأقراص خفض السكر والأنسولين.
– مراجعة الطبيب قبل فترة كافية من القدوم لتأدية فريضة الحج، والحصول منه على تقرير مفصل لحالتهم والأدوية والجرعات التي يتناولونها.
– حمل بطاقة تعريف إلكترونية تحمل تعريفاً كافياً بحالته المرضية، وتتضمن اسم علاجه وجرعته.
– استشارة الطبيب إن كان باستطاعتهم أداء فريضة الحج.
– إجراء فحص كامل لمعرفة أداء وظائف الكلى ومدى انضباط هيموجلوبين السكر في الدم.
– إجراء تحليل بالنسبة للمرضى الذين يتناولون الأنسولين قبل الطواف والسعي، فإن كان أقل من 80 ملجم – دس لتر على المريض تأجيل الطواف والسعي، وأن يتناول وجبة، أما إذا كان بين 100- 180 ملجم – دس ليتر فيمكنه أن يطوف ويسعى بعد تناوله وجبة خفيفة.
– إذا كان مستوى السكر فوق 250 ملجم – دس ليتر فيجب أن لا يطوف خاصة مرضى النوع الأول من السكري، أما مرضى النوع الثاني فيمكنهم تناول عقار الحبوب ثم الطواف والسعي.
– مراجعة الطبيب في أسرع وقت عند الشعور بانخفاض أو ارتفاع السكر أو عند الشعور باعراض مرض عرضي آخر.
– يجب أن تحتوي الحقيبة الطبية لمريض السكري على الكمية الكافية من الأدوية التي يتناولها، وعلى جهاز فحص السكر، وعلى بطاريات إضافية ومسحات طبية.وفق “أخبار 24”.
– يجب أن تحتوي حقيبة مريض السكري الذي يستخدم الأنسولين على حقن “الجلوكاجون”.
– يجب تجهيز حافظة تبريد لحفظ الأنسولين ونقله أثناء السفر والحركة في المشاعر.
– يجب عدم شحن الأنسولين في شنطة العفش، وفي حال جرى شحنه، يجب تغليفه في علبة فلين أو فقاعات النايلون أو وضعه وسط الملابس.
– ويجب أن يحمل مريض السكري قوالب السكر والحلويات والعصائر في حقيبة يده لمواجهة انخفاض السكر خلال الرحلة.