بحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.. عرب نت تنظم في ديسمبر المقبل أكبر تجمعين رقميين في المملكة

تشهد الرياض في يومي 10-11 ديسمبر المقبل انعقاد أكبر تجمع رقمي في المملكة، والذي يشمل تنظيم حدثين رقميين في مكان واحد وهما النسخة الثامنة من مؤتمر عرب نت الرياض والنسخة الثانية من مؤتمر إنسباير السعودية.
والتجمع تنظمه للسنة الثانية على التوالي رياض نت في مكان واحد، هو مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من ألفي مدير شركة ومسؤول حكومي في عرب نت الرياض، وأكثر من 4 آلاف رائد أعمال وشاب وطالب.
ويشارك في هذا التجمع الرقمي الكبير أكثر من 250 خبيرا ومتحدثا من كافة أنحاء العالم، فيما ستوجد أكثر من 300 شركة ناشئة، تشارك في أكبر معرض لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في المملكة والمنطقة، إلى جانب أكثر من 150 مستثمرا تتجاوز قيمة رأس مالهم الإجمالي مليار دولار أمريكي.وفق “أخبار 24”.
وسيقوم رواد الأعمال خلال تحدي الشركات الناشئة، بعرض أعمال شركاتهم الناشئة أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات الأعمال والإعلاميين والمتخصصين في المجال الرقمي، وستتاح للشركات الناشئة الثلاث الأولى فرصة منافسة أفضل الشركات الناشئة في المنطقة في بطولة الشركات الناشئة، تقدمت بطلب المشاركة قبل الـ31 من تشرين الأوّل/أكتوبر لخوض غمار هذه المنافسة.
كما سيتضمن الحدث “ماراثون الأفكار”، الذي سيتاح فيه لأفضل رواد الأعمال في المنطقة فرصة عرض أفكارهم العظيمة أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات الأعمال والإعلاميين والمتخصصين في المجال الرقمي لمحاولة الفوز بجائزة قيمتها 5 آلاف دولار.