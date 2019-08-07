علّق المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي المري، على سؤال بشأن الأم التي تأخذ من مال ابنها غير المتزوج دون علمه.
وقال الشيخ المري في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا بأس للأم أن تأخذ من مال ابنها القادر على النفقة دون علمه، إذا كان الوالد غير موجود، والأم في حاجة للإنفاق عليها، والابن مُقصّر في ذلك، مشيراً إلى أن النفقة واجبة عليه في هذه الحالة.
وأضاف أنه في غير هذه الأمور التي ذُكرت، فالأولى ألا تفعل الأم ذلك ولا تأخذ منه إلا بإذنه.