السجن والجلد لخادمة فلبينية وضعت “بولها” في طعام مخدوميها بالدمام

أكدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكماً، يقضي بالسجن لمدة عام ونصف، على عاملة منزلية من الجنسية “الفلبينية”؛ بسبب إقدامها على وضع كميات من “البول”، في الطعام والشراب لمخدوميها.
وتضمن الحكم أيضاً، جلد الخادمة 300 جلدة، وإبعادها من المملكة، حال الانتهاء من محكوميتها، وعدم الدخول مرة أخرى إلى البلاد.
وفي التفاصيل وفقاً لـ “سبق”، أن أحد أفراد الأسرة راوده الشك بعدما اشتم رائحة غريبة في الطعام الذي تعده العاملة، وبالتفتيش تم العثور على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه “البول”، وعند سؤالها عنه، أقرّت بأنه يحوي كميات من بولها.
وقدّمت الأسرة بلاغاً إلى الشرطة وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة، وعند استجوابها عن الحادثة، أقرّت بأنها طوال فترة العمل لديهم، كانت تضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، مبررةً ذلك بسبب سوء المعاملة من الأسرة.