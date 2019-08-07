متحدث “الأهلي”: الحكم غيّر مسار المباراة للهلال واحتسب هدفين غير صحيحين

ألقى المتحدث الرسمي لنادي الأهلي عبدالعزيز النهدي، باللائمة على الحكم العماني أحمد الكاف، الذي أدار مباراة الأهلي والهلال أمس في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، محملاً إياه مسؤولية هزيمة الفريق.
وقال النهدي إن الحكم العماني نفذ مهمته بنجاح وغيّر مجرى المباراة لصالح الهلال، وكانت هناك أخطاء تحكيمية واضحة، مضيفاً: “نعزي أنفسنا في التحكيم الآسيوي غير الجيد الذي لم يتطور منذ أعوام”.
وأوضح وفقاً لـ “الرياضية”، أن مدافعي الهلال محمد الدوسري وعلي البليهي كانا يستحقان الطرد، وأن الهدف الأول للهلال جاء من تسلل، والهدف الثاني جاء عن طريق ركلة حرة غير صحيحة، مؤكداً أن الأهلي قادر على التعويض والتأهل على حساب الهلال في مباراة الإياب.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأهلي خسر مباراته أمام الهلال على ملعب الجوهرة أمس (الثلاثاء) بنتيجة 4-2، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.