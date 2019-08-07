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أخبار محلية > الفالح: المملكة وأمريكا عازمتان على ضمان أمن إمدادات الطاقة
07/08/2019   7:03 ص

الفالح: المملكة وأمريكا عازمتان على ضمان أمن إمدادات الطاقة

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أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عازمتان على العمل سوياً لضمان أمن إمدادات الطاقة.

وأشار الفالح إلى القلق الذي تشعر به المملكة والولايات المتحدة تجاه التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي.

وكان الفالح قد التقى، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن بنظيره الأمريكي وناقشا الاستثمارات في مجالات الطاقة والتقنية والصناعة والمناخ.وفق “أخبار 24”.

كما تناول اللقاء – الذي حضرته سفيرة المملكة لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر – مناقشة أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لافتاً إلى التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج والسعي لتحقيق التوازن في السوق.

الفالح: المملكة وأمريكا عازمتان على ضمان أمن إمدادات الطاقة

أخبار محلية
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