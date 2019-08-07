الفهد يلتقي الكشافة المساندين بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة

تصوير – ابراهيم الفليحي
التقى المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم الاثنين، أفراد الكشافة المساندين في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.
ودعا الفهد الكشافة والجوالة خلال اللقاء إلى أهمية بذل الجهد مع أطقم المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن من مراجعي المستشفى والمنومين فيه ورعايتهم والاهتمام بهم، والاستفادة من المهارات والبرامج التدريبية المتميزة التي تلقوها قبل مباشرتهم للخدمة التطوعية بالمستشفى، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، وتوحيد الجهود مع موظفي المستشفى للإسهام في كل مامن شأنه خدمة الحاج.
كما قام الفهد يرافقه قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومسؤول مجموعة الصحة بالمعسكرات الرائد الكشفي عبدالرحمن عبدالله ابودجين بزيارة بعض المرضى المنومين بالمستشفى وتمنوا لهم الشفاء العاجل.
وأكد الفهد في ختام الزيارة أن تلك الزيارة للمرضى تأتي من واقع شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئات تستحق الدعم والمساندة حتى يتحقق مفهوم الجسد الواحد في تلمس المسلم احتياجات أخيه وإعانته على تحمل مشقة وألم المرض وتداعياته.