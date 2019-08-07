شاهد.. #بلدية_الخرج تضبط مخزن يستخدم الدجاج واللحوم الفاسدة لتجهيز “الشاورما”

قامت إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج خلال جولاتها المكثفة وبمشاركة من فرق الدوريات الامنية فجر اليوم الثلاثاء برصد مخزن مخالف بالمنطقة الصناعية بالمحافظة يقوم بتجهير أسياخ الشاورما لبيعها على المطاعم وذلك عن طريق لحوم ودجاج فاسده ومجهولة المصدر وكذلك منتهية الصلاحية .
هذا وتم مصادرة أكثر من طن من اللحوم والدجاج الفاسد وإتلافها عن طريق الأقسام المختصة بالبلدية وإغلاق المخزن وقامت الدوريات الامنية بالتحفظ على العمالة التي تم إلقاء القبض عليهم .
هذا وتطبق البلدية الغرامات والجزاءات بحدها الأعلى على المخزن وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ وعبر الحساب الرسمي بتويتر kharjmun1 وخصوصا مع قرب عيد الأضحى المبارك ووجود الباعة الجائلين وعرضهم لمأكولات وسلع إستهلاكية مجهولة المصدر وتأثرها بحرارة الأجواء حفاظا على الصحة العامة والحد من ظاهرة البيع الجائل المخالف والتي تحرص البلدية خلال هذه الفترة وعبر الأقسام المختصة بتكثيف الحملات الرقابية عليها .