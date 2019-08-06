نشر مصور فوتوغرافي صوراً ومقاطع فيديو لملعب كرة قدم مقام في وسط جبال الحشر في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان.

وقال المصور حسن الحريصي إن الملعب مبني بجهد شخصي من أحد المواطنين ويدعى محمد حربان، واستغرق منه العمل 15 عاماً لإنجازه.

وأفاد الحريصي بأن الملعب احتضن مؤخراً المباراة النهائية لدورة أمير المنطقة لكرة القدم بين فريقي الجزيرة والجانبة.

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وفق “أخبار 24”.