نشر مصور فوتوغرافي صوراً ومقاطع فيديو لملعب كرة قدم مقام في وسط جبال الحشر في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان.
وقال المصور حسن الحريصي إن الملعب مبني بجهد شخصي من أحد المواطنين ويدعى محمد حربان، واستغرق منه العمل 15 عاماً لإنجازه.
وأفاد الحريصي بأن الملعب احتضن مؤخراً المباراة النهائية لدورة أمير المنطقة لكرة القدم بين فريقي الجزيرة والجانبة.
هنا وفي واحد من أجمل الملاعب الترابية نثرت إبداعات كروية وفنية جمعت اثنين من أقوى فرق بني حريص بجبال الحشر فريقي الجانبة والجزيرة في نهائي دورة أمير منطقة جازان 2019… وقد انتهى اللقاء بتتويج الجانبة بطل للدورة@gsaksa@GEA_SA@official433@AbdulazizTF@k_alshenaif@khalid76 pic.twitter.com/MNTZPkUzZY
— حسن الحريصي (@abuadeeb99) ٢ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.