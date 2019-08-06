بالفيديو.. الهلال يفوز برباعية على الأهلي في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

فاز نادي الهلال اليوم (الثلاثاء) على نظيره نادي الأهلي في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.
وسجل الأهلي الهدف الأول عن طريق اللاعب عمر السومة في الدقيقة السادسة، فيما أحرز اللاعب بافيتيمبي غوميز هدف التعادل لنادي الهلال بالدقيقة 15.
وعاد الأهلي للتقدم مجدداً عن طريق اللعب دجانيني تافاريس في الدقيقة 39 ليرد الهلال بثلاثية في الشوط الثاني عن طريق غوميز في الدقيقتين 48 و65، وعبدالله الحافظ في الدقيقة 81.
وتعتبر مباراة الإياب القادمة بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، صعبة جداً على نادي الأهلي، حيث يحتاج إلى تسجيل ثلاثة أهداف دون مقابل للتأهل.
وفق “أخبار 24”.