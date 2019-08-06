أطلق البريد السعودي مبادرة “حج بلا حقيبة” لأول مرة هذا العام؛ لنقل أمتعة حجاج الداخل من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة بعد أداء فريضة الحج إلى كافة مناطق المملكة باستخدام أعلى التقنيات من خلال تطبيق البريد السعودي.
وتهدف مبادرة “حج بلا حقيبة ” لتحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء عنهم، ولتقليل مدة الانتظار في صالات مطار جدة أثناء عودة حجاج الداخل إلى مختلف مناطق المملكة.
وتقدم هذه الخدمة من خلال باقتين الأولى توصيل الأمتعة إلى مكتب بريدي داخل المملكة بقيمة 53 ريالاً للحقيبة، والثانية عن طريق العنوان الوطني (منزل/عمل) بقيمة 105 ريالات للحقيبة لجميع مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.