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أخبار محلية > موسم الطائف: إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية تعظيماً لموسم الحج
06/08/2019   11:28 م

موسم الطائف: إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية تعظيماً لموسم الحج

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أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الطائف، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية تعظيماً لموسم الحج.

وأوضح أن إيقاف الفعاليات سيكون اعتباراً من بعد غدٍ الخميس الموافق 8 أغسطس حتى 14 أغسطس، مع استمرار بقية الفعاليات الأخرى المتنوعة.

موسم الطائف: إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية تعظيماً لموسم الحج

أخبار محلية
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