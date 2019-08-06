موسم الطائف: إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية تعظيماً لموسم الحج

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أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الطائف، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية تعظيماً لموسم الحج.
وأوضح أن إيقاف الفعاليات سيكون اعتباراً من بعد غدٍ الخميس الموافق 8 أغسطس حتى 14 أغسطس، مع استمرار بقية الفعاليات الأخرى المتنوعة.
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