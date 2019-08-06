“الأرصاد”: اتخاذ إجراءات نظامية عاجلة بشأن واقعة كورنيش الخبر

وجّه رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل بن مصلح الثقفي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات النظامية عاجلة بشأن وجود مخلفات مياه صرف صحي غير معالج في أحد المواقع على كورنيش مدينة الخبر.
واتضح من خلال مباشرة الحالة من قبل مفتشي الهيئة وجود مصب تابع لأحد محطات معالجة الصرف الصحي يتم من خلاله تصريف مياه المحطة إلى البحر.
وكانت الهيئة قد اعتبرت الحادث “جريمة بيئية” تستوجب الغرامة، حيث تم إلزام مقاول التشغيل والصيانة في محطة المعالجة البيئية بالمحافظة بتهيئة الموقع وإزالة الأضرار الناجمة، خصوصاً بعد توجيهات أمير المنطقة الشرقية.
فيما تبيّن من خلال زيارة فريق مختصّ من الهيئة، أن التحليل المخبري للعينات المأخوذة من كورنيش الخبر كشفت عدم وجود مواد كيميائية، وإنما مواد عضوية ومخلفات غير معالجة.وفق “أخبار 24”.
ويعود سبب الحادث البيئي، إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ وعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات من ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتبعة.