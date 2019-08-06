شاركت فارسات سعوديات في تقديم عروض بالخيل ضمن فعاليات مهرجان “سوق عكاظ” بمحافظة الطائف.
وتعدّ مشاركة الفارسات السعوديات هي الأولى في المهرجان السنوي، وقدمن العروض بالاشتراك مع الفرسان الرجال ضمن فعالية “فرسان عكاظ”.
وأوضحت الفارسات أنهن يحترفن ركوب الخيل منذ مدد طويلة، وكان التدريب الوحيد الذي حصلن عليه في المهرجان هو التدريب على أداء العروض الخاصّة والتشكيلات التي تؤدى في الساحة أمام الجماهير.
وخصصت إدارة المهرجان لعروض الخيل ساحة كبيرة تصل مساحتها إلى 20 ألف متر مربع، ويتسع مدرجها لنحو 1500 زائر.
عروض مذهلة لفارسات سعوديات في سوق عكاظ #غيّر_جو#موسم_الطائفpic.twitter.com/HG2fxaWWO7
— صباح الخير يا عرب (@SAYA_Show) ٦ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.