أغلى 5 مدافعين في العالم

التعاقد القياسي الذي أبرمه مانشستر يونايتد مع لاعب ليستر سيتي هاري ماغواير جعل من الأخير أغلى مدافع في العالم، بصفقة تقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني، وبذلك لم تعد الأرقام القياسية حكراً على المهاجمين، بل وأيضاً المدافعين الذي نبرز هنا أغلى خمسة منهم في تاريخ كرة القدم.
1 – ماغواير: يبلغ من العمر 26 عاماً، انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد (أمس) الخامس من أغسطس (آب)، في صفقة قدرت بـ80 مليون جنيه إسترليني.
2 – فان دايك: انضم الهولندي إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني وبقي حتى أمس أغلى مدافع في العالم.
اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018 – 2019. بعدما ساهم بشكل أساسي في جعل دفاع فريقه الأفضل في البريمرليغ (تلقى 22 هدفاً في 38 مباراة)، وإنهاء الموسم ثانياً خلف حامل اللقب مانشستر سيتي.
كما ساهم فان دايك، 28 عاماً، في تتويج ليفربول بلقبهم السادس في دوري أبطال أوروبا والأول في المسابقة القارية منذ عام 2005.
3 – لوكاس هيرنانديز: تعاقد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا مع الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاماً من فريق أتليتكو مدريد، مقابل نحو 70 مليون إسترليني.
اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، انتقل إلى إسبانيا في الرابعة من العمر، وتدرج في الفئات العمرية لنادي العاصمة أتليتكو.
4 – ماتيس دي ليخت: انضم المدافع الهولندي البالغ من العمر 19 عاماً إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو (تموز) 2019 مقابل 67.5 مليون إسترليني، وقد ترتفع قيمتها الإجمالية إلى 77 مليوناً مع المكافآت والحوافز، في حال توج الفريق بلقب دوري الأبطال.وفق “الشرق الأوسط”.
فرض الهولندي نفسه كأحد نجوم كرة القدم الأوروبية في الموسم الماضي، وساهم في قيادة فريقه أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. رغم صغر سنه حمل في الموسم الماضي شارة قيادة فريق العاصمة الهولندية، بعد نحو عامين فقط من بدايته مع الفريق والمنتخب.
5 – إيميرت لابورتي: انضم المدافع الفرنسي إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 قادماً من أتلتيك بلباو مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.
دافع عن ألوان الفريق الإسباني منذ السادسة عشرة من عمره، وخاض معه 200 مباراة قبل الانضمام إلى سيتي في صفقة كانت قياسية للفريق الإنجليزي في حينه.