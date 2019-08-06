الفسح يؤخر كرات الدوري

تفصل إجراءات الفسح الجمركي الاعتيادية الأندية عن تسلُّم الكرات التي ستُلعب بها مباريات النسخة المقبلة من دوري المحترفين، حسبما كشفت لـ “الرياضية” مصادر موثوقة.
وشرحت المصادر نفسها، أن الكرات موجودة حاليًّا لدى الجمارك، بعدما استقبلها أحد مطارات السعودية، فيما يترقب اتحاد كرة القدم صدور الفسح لإرسالها عبر رابطة دوري المحترفين إلى الأندية الـ 16 المشاركة.
وأشارت مصادر أخرى إلى امتعاض إدارات عددٍ من الأندية من عدم وصول الكرات، التي اعتادت تسلُّمها في هذا التوقيت من كل عام، لتمكين اللاعبين من الاعتياد عليها في التدريبات قبل انطلاق المباريات.
وطرفا عقد توريد الكرات هما اتحاد القدم، والشركة المتعهدة، فيما يقتصر دور الرابطة على التوزيع، وفقًا لمصدر خاص.
وقبل بدء الموسم الماضي، سلَّمت الرابطة كل نادٍ 50 كرة في النصف الأول من أغسطس، صنَّعتها شركة “نايكي” الأمريكية.