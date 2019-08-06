الأهلي يستضيف الهلال مساء اليوم في كلاسيكو بنكهة آسيوية في جدة

يستضيف ملعب “الجوهرة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء اليوم الثلاثاء كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية، حيث يستضيف الأهلي نظيره الهلال، في مواجهة ضمن الدور 16 في دوري أبطال آسيا 2019.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وبعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب، للفوز وتحقيق بداية قوية في هذا الموسم، حيث استعد في معسكر خارجي بدولة النمسا.
فيما يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته الآسيوية عقب معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، تحت إشراف مدربه الجديد زارفان لوتشيسكو، كما يسعى لتعديل الصورة التي قدمها الفريق خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، والتأهل للدور ربع النهائي في البطولة.وفق “أخبار 24”.