رئيس “السياحة”: صدور حزمة قرارات تؤسس لصناعة سياحية حقيقية.. وقريبا الإعلان عن أخرى

ذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، أنه صدرت حزمة قرارات تؤسس لصناعة سياحية حقيقية، وهناك المزيد من القرارات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأكد الخطيب أن السياحة المحلية تمثل منجم ذهب، حيث إن رؤية المملكة ٢٠٣٠تؤكد على الاستثمار فيها، ومن هنا جاءت المشاريع السياحية الكبرى، إضافة إلى مواسم السعودية التي يرأس لجنتها العليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتفقد الخطيب يوم أمس الإثنين فعاليات موسم الطائف التي انطلقت منذ مطلع هذا الشهر، واطلع على سير الفعاليات، كما تجول في قرية ورد في الردف، وحديقة الملك فيصل، وسوق عكاظ.وفق “أخبار 24”.