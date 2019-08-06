يعيش ضيوف الرحمن في هذه الأيام المباركة أجواء إيمانية وروحانية أثناء أداء عباداتهم باطمئنان بالمسجد الحرام، حيث استثمروها في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم .
ويكتظ المسجد الحرام هذه الأيام بحجاج بيت الله الذين جاءوا من كل فج ليؤدوا فريضة الحج، وسط منظومة من الخدمات التي تم تسخيرها لخدمة وفود الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأظهرت صور ضيوف الرحمن في بيت الله الحرام في أجواء إيمانية ينعم بها الحجاج في صحن المطاف وساحات وأروقة المسجد الحرام، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين والزوار وتقديم الخدمات لهم.