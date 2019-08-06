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أخبار محلية > بعد توجيه أمير الشرقية.. إلزام ملوث كورنيش الخبر بإزالة الأضرار والغرامة
06/08/2019   1:33 م

بعد توجيه أمير الشرقية.. إلزام ملوث كورنيش الخبر بإزالة الأضرار والغرامة

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صدر قرار يلزم مقاول التشغيل والصيانة في محطة المعالجة البيئية بمحافظة الخبر بتهيئة الموقع وإزالة الأضرار الناجمة عن ضخ كميات من المياه الملوثة في كورنيش الخبر.

وقال رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري إن حَادثة كورنيش الخبر تعتبر “جريمة بيئية” تستوجب الغرامة وفقا للائحة والنظام، حيث يتعامل مع الحادثة وفقاً للجرائم البيئية.

وأشار الشهري بحسب “عكاظ” إلى أن التحليل المخبري للعينات المأخوذة من كورنيش الخبر كشفت عدم وجود مواد كيميائية، وإنما مواد عضوية ومخلفات غير معالجة.

وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، قد وجه الإدارة العامة لخدمات المياه بتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق مقاول التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة بمدينة الخبر.

بعد توجيه أمير الشرقية.. إلزام ملوث كورنيش الخبر بإزالة الأضرار والغرامة

أخبار محلية
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