بلدية العارضة ترد على فيديو الأصوات المرعبة داخل خزان حديقة المطل

نفت بلدية محافظة العارضة شرق جازان ما تم تداوله عن وجود خزان ماء تصدر منه أصوات مخيفة بمطل المحافظة.
وأوضحت البلدية وفقا لـ”سبق”، أنه لا وجود لخزان من الصبة الخرسانية في المطل كما هو ظاهر في الفيديو، وإن الخزان الموجود هو من نوع آخر ومصنوع من الفايبر.
وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خزانًا للمياه مفتوحًا وتظهر منه أصوات مرعبة، حيث قال متداولوه إنه يقع في حديقة المطل بمحافظة العارضة.
وأظهر المقطع مجموعة من الأشخاص يقرؤون آيات من القرآن الكريم عند فتحة الخزان فيما تظهر أصوات وصفها متداولو الفيديو بأنها للجن، فيما شكك آخرون في صحة الفيديو وأنه ربما يكون شخص ما نزل داخل الخزان وأصدر تلك الأصوات، قبل أن تنفي بلدية العارضة وجود مثل هذا الخزان في حديقة المطل.