قريباً.. صدور قرار من “التعليم” بإلغاء شرط وجود “محرم” للمبتعثات

كشف الملحق الثقافي السعودي لدى الولايات المتحدة الدكتور محمد العيسى، عن قرب صدور قرار رسمي من وزارة التعليم، بإلغاء شرط مرافقة محرم للمبتعثة؛ لإتمام إجراءات سفرها لبلد الابتعاث.
وأوضح العيسى، وفقاً لـ “مكة”، أن القرار سيحل عدداً من الإشكالات التي أفقدت فتيات فرصهن في الابتعاث، وجعلت فتيات أخريات يلجأن إلى الزواج لإيجاد محرم يسافر معهن، لافتاً إلى أن إلغاء شرط المحرم سيقلل من تكاليف الابتعاث.
وأشار إلى أن الملحقية كانت تستثني بعض الطالبات من وجود المحرم، في حال مواجهتهن لصعوبات، خصوصاً للمبتعثات اللاتي يكملن دراساتهن العليا؛ لكونهن في سن أكثر نضوجاً.