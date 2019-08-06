شاهد.. إصـابة دامـية لعبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر والوحدة الإماراتي

تعرّض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق النصر، لإصـابة قوية في المباراة التي جمعت فريقه بالوحدة الإماراتي أمس (الإثنين)، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
وأظهرت الإعادة التلفزيونية حمدالله والـدم يسيل من وجهه؛ حيث أصيب نتيجة كرة مشتركة بينه وبين أحد لاعبي الوحدة؛ نتيجة اصطدام مرفق الأخير بوجه حمدالله.
يذكر أن لقاء النصر والوحدة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل حمدالله هدف النصر، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الإثنين المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وفق “أخبار 24”.
النصر 1 × 1 الوحدة | لقطة اصابة حمدالله
• *دوري أبطال آسيا – دور الــ١٦*#النصر_الوحدة@ADNAN_GOAL @FasterGoalpic.twitter.com/b1MmSUAK5r
— اهداف كورة ‘HD’ 🎥⚽️ (@ADNAN_GOAL2) August 5, 2019