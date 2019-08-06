نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > شاهد.. إصـابة دامـية لعبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر والوحدة الإماراتي
06/08/2019   7:08 ص

شاهد.. إصـابة دامـية لعبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر والوحدة الإماراتي

+ = -
599

تعرّض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق النصر، لإصـابة قوية في المباراة التي جمعت فريقه بالوحدة الإماراتي أمس (الإثنين)، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية حمدالله والـدم يسيل من وجهه؛ حيث أصيب نتيجة كرة مشتركة بينه وبين أحد لاعبي الوحدة؛ نتيجة اصطدام مرفق الأخير بوجه حمدالله.

يذكر أن لقاء النصر والوحدة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل حمدالله هدف النصر، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الإثنين المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. إصـابة دامـية لعبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر والوحدة الإماراتي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885056881.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.