توقعات الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، نشرة بحالة الطقس المتوقعة في المملكة غداً الثلاثاء 5 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 6 أغسطس 2019م.
حيث يُتوقّع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الأجزاء الساحلية، في مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر.
كما يتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ووادي الدواسر ونجران والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر.وفق “أخبار 24”.
وتوقعت الأرصاد أن تسجل مدينة الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 درجة مئوية، وأبها أدنى درجة حرارة بـ 20 درجة مئوية.