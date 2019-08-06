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أخبار محلية > شملت السجن والغرامة والتشهير.. “الجوازات” تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج
06/08/2019   7:06 ص

شملت السجن والغرامة والتشهير.. “الجوازات” تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في منطقة مكة المكرمة سبعة قرارات إدارية بحق خمسة مواطنين واثنين من المقيمين المخالفين، لقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وأوضحت في بيان لها اليوم (الإثنين)، أن العقوبات الصادرة بحق هؤلاء المواطنين والمقيمين، شملت السجن وغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف ريال و70 ألف ريال، والترحيل والتشهير بهم ومصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم في الحج بالحصول على التصريح اللازم لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.وفق “أخبار 24”.

شملت السجن والغرامة والتشهير.. “الجوازات” تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

أخبار محلية
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