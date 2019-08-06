تعرضت حاجة تركية تبلغ من العمر 64 عاماً، لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسية والتهاب أدى إلى تسمم بالدم، وأجرت الصحة لها عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة واحدة، وقد تكللت بالنجاح في مستشفى النور بمكة المكرمة.
وكانت الحاجة التركية قد تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها 2 سنتيمتر، وعلى الفور قام مستشفى النور بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر نظام إحالتي، وفي وقت سريع تم قبول الحالة وتحويلها إلى مركز صحة الجهاز الهضمي بالمدينة الطبية.
وأجرى المركز التحاليل والأشعة اللازمة وعملية تنظير مجهري للقنوات الكبدية، وتم تشخيص حالة الانسداد بسبب الحصوة، وإجراء عملية إزالتها بالمنظار تحت التخدير الكامل والتأكد من خلو القناة الصفراوية وسلامتها.
وفق “أخبار 24”.