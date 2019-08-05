نشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عددا من التعليمات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بالتسمم الغذائي أثناء الحج، وذلك ضمن مبادرة “حج بصحة” التي أطلقتها الوزارة خلال الموسم.
وتضمّنت تلك التعليمات؛ غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام وبعد قضاء الحاجة، والحفاظ على نظافة الأواني لإعداد الطعام وتناوله إلى جانب غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، وتجنب تخزين الطعام المطهي أثناء التنقّل لفترات طويلة.
كما نصحت الوزارة بعدم ترك الطعام مكشوفاً وعرضة للتلوث والحشرات والتأكّد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات، وعدم شراء الأطعمة من الباعة المتجولين وحفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة.
وفق “أخبار 24”.