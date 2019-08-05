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أخبار الخرج > #إسلام_سراج #شعلاوياً
05/08/2019   9:23 م

#إسلام_سراج #شعلاوياً

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أنهت إدارة نادي #الشعلة برئاسة الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل إجراءات التعاقد مع اللاعب ” إسلام سراج ” لمدة موسم رياضي . أتى ذلك بحضور وكيل أعمال اللاعب الأستاذ : أحمد المزيني .

#إسلام_سراج #شعلاوياً

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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