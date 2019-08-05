مجلس صلح في عشر ذي الحجة

تم بفضل الله وإحسانه وفِي بيت من بيوت الله عزوجل عقد مجلس صلح بين المقيمين احمد غلام هندي الجنسية وعبدالرحمن احمد سوداني الجنسية بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ محمد بن مبارك ال مسن والشيخ هادي بن عبود ال زمال والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة والشيخ ناصر بن محمد اليامي والاستاذ عمرو مجدي وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على إتمام هذا المجلس وفِي بيت من بيوت الله وفِي ظل حكومة رشيدة بقيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي العهد رعاهما الله واللذان يدعمان مثل هذه المجالس ويباركها ، وهي مجالس تطوعية إنسانية تشمل كافة طبقات المجتمع السعودي من المواطنين والمقيمين ، لا سيما وان هذا المجلس عقد في بيت من بيوت الله والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد الصلح فيها كما في قصة كعب بن مالك وابي حدرد رضي الله عنهما ، والمساجد ولله الحمد في بلادنا المباركة تحظى بالدعم اللامحدود من دولتنا العزيزة ، وقد نوها الشيخان ابن خرصان والعقيلي في هذا المجال بجهود معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ حفظه الله ، وقد دعا الشيخان عموم المسلمين الى استثمار هذه العشر المباركة في الاعمال الصالحة ومنها إصلاح ذات البين داعين الله ان يتقبل من الجميع أعمالهم الصالحة وان ييسر على الحجاج حجهم ، وكل عام وانتم بخير .