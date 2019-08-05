١٦ مدرسة بنات لمرحلة الطفولة المبكرة بالخرج

استعدت ادارة التعليم بمحافظة الخرج لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك في 16 مدرسة ابتدائية بنات.
واوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ان مدارس مرحلة الطفولة المبكرة هي التي تضم الفئة العمرية من اربع سنوات الى تسع سنوات واضاف العتيبي ان ذلك يأتي تماشيا مع رؤية الوزارة في خطتها الاستراتيجية للتحول الوطني 2030 واضاف العتيبي ان من اهداف الطفولة المبكرة زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال وتحسين جودة التعليم وتكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية والعددية والفنية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه واهدافه وغرس الثقة لدى الطفل وغرس القيم والاخلاق السليمة
واشار العتيبي ان الادارة عملت منذ فترة على تجهيز واعداد المدارس المطبقة لمرحلة الطفولة وان تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل.
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