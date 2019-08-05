بالصور.. معالي رئيس أمن الدولة يلتقي بالكشافة في معسكر عرفات 

تصوير – عبدالرحمن الفهد :
أشاد معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني ، بالتطور الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام ، وأكد في كلمة القاها خلال زيارته يوم أمس لمعسكر عرفات الكشفي حيث التقى منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة العامة أن الكشافة شركاء في أمن الوطن وأمن الحجاج وأمن المواطنين .
واشار في كلمته الى الرسالة العظيمة للكشافة وانهم شركاء في تأمين اداء فريضة الحج ، داعياً الجميع الى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم .
والقى خلال اللقاء المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كلمة قدم فيها الشكر لمعالي رئيس أمن الدولة على حرصه بالالتقاء بالكشافة خلال موسم الحج كل عام ، وأكد على أن الجمعية ومن خلال معسكرات الخدمة العامة تعمل على ايجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عدداً من الجهات الحكومية وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من اجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام .
واشار الى إن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في هذه المعسكرات والنجاح الذي يتحقق كل عام يعود إلى توفيق المولى عز وجل ، ثم التشجيع والدعم الذي تجده من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، والمتابعة التي تجدها المعسكرات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية .
وقام معالي رئيس أمن الدولة في ختام اللقاء بتسليم الشهادات للقيادات الكشفية المشاركة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني .
وكان معاليه قد قام بجولة داخل المعسكر اطلع على جهود الجمعية في اصدار الخرائط الارشادية الورقية والتطبيقات الالكترونية وكذا الادلة الارشادية .