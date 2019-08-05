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05/08/2019   6:20 م

ورشة عمل للقادة الكشفيين المشاركين في خدمة الحجاج عن “الوعي الأمني”

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تصوير – عبدالرحمن الفهد :

عقدت كلية نايف للأمن الوطني ، يوم أمس بالمعسكر الكشفي في مشعر عرفات، ورشة عمل بعنوان ” الوعي الأمني للقادة الكشفيين ” شارك فيها قادة الكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
وتضمنت الورشة خمسة محاور تناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة ، ودور القائد الكشفي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الكشافة ، والحس الأمني ، ومهددات الأمن الوطني ، والبلاغات الأمنية وآلية التعامل معها .
وقد شارك في إدارة الورشة المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية ، والعقيد سلطان المعمر من مركز البلاغات الأمنية ، والرائد ماضي السبيعي من كلية نايف للأمن الوطني، والدكتور عثمان الصديقي من الإدارة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة .

ورشة عمل للقادة الكشفيين المشاركين في خدمة الحجاج عن “الوعي الأمني”

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